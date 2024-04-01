Спробуйте на сніданок: рецепт рум'яного лаваша з соковитою начинкою
Спробуйте на сніданок: рецепт рум'яного лаваша з соковитою начинкою
На кожній кухні зазвичай можна знайти тонкий лаваш. Він рятує нас від раптового голоду або коли не хочеться довго стояти біля плити. З лавашем можна швидко приготувати різні страви, і вони практично завжди виходять смачними.
Разом із "На пенсії" ми розповімо, як з лаваша приготувати на сніданок ситні трубочки з начинкою. Ваші близькі будуть чекати на них біля плити.
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Як приготувати трубочки з лаваша з начинкою
Нам знадобиться:
- лаваш — 2 шт.;
- сир твердий — 300 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- яйця сирі — 2 шт.;
- цибуля зелена — за смаком;
- сметана — 1,5 ст. л.;
- майонез — 1,5 ст. л.;
- молоко — 80 мл;
- олія — для смаження.
Приготування:
- З початку займіться начинкою. Очистіть варені яйця і натріть їх на крупній тертці, сир – на дрібній, а зелену цибулю – дрібно наріжте.
- Висипте всі подрібнені інгредієнти в миску, додайте сметану та майонез і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Розкладіть листи лавашу на столі, наріжте їх на широкі смуги, розподіліть начинку по кожній і скрутіть в трубочки.
- У мисці збийте яйця з молоком, додайте трохи солі й змішайте.
- Нагрійте сковороду, занурте трубочки в кляр і обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 смачних начинок для лаваша.
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