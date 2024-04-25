Допоможе відбілити навіть саму безнадійну ванну: ефективний лайфхак

Для збереження ідеальної білизни ванни та запобігання утворенню жовтих плям, важливо забезпечити постійний догляд за цим "капризним" предметом сантехніки. Проте, пропустивши своєчасне очищення, можна зіткнутися з труднощами у видаленні забруднень.

Але не варто опускати руки, оскільки існує ефективний спосіб, який здатен впоратися навіть з найскладнішими ситуаціями. Про нього розповіли на порталі Ukr.Media.

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Щоб ваша ванна знову блищала, почніть з того, що добре вимийте її поверхню у будь-який зручний для вас способів. Якщо потрібно, можна застосувати чистячий засіб. Далі, рівномірно розподіліть по вологій поверхні ванни суміш кальцинованої та харчової соди, взятих в рівних пропорціях. Залиште цю суміш на 15 хвилин для того, щоб вона подіяла. Потім, взявши губку, ретельно протріть поверхню ванни столовим оцтом, при цьому не забудьте захистити свої руки та дихальні шляхи.

Добре відпрацюйте всю поверхню сантехніки губкою, після чого змийте всі залишки суміші водою. Ви будете приємно здивовані результатом — ванна відновить свою чистоту і блиск, а жовтий наліт і будь-які плями зникнуть. Використовуючи цей метод, ви легко видалите будь-які відкладення і повернете ванні первинний вигляд.

Тепер, коли ви знаєте цей ефективний спосіб очищення ванни, не забувайте регулярно дбати про неї, щоб зберегти її білизну та чистоту.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у чому замочити тюль, щоб до нього повернулась первинна білизна.

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