Допомагають заспокоїтись та покращують сон: продукти, які варто вживати у період тривожності

У холодну погоду складно заснути, особливо якщо в квартирі холодно. Експерти рекомендують вживати перед сном продукти, які зігрівають тіло та покращують сон.

Одним із таких продуктів є кориця. Вона має термогенні властивості, що підвищують температуру тіла. Якщо додати корицю в молоко, напій не тільки зігріє, але й допоможе розслабитися та заснути. Про це пише ТСН.

Ще один продукт, який допомагає зігрітися та заснути, — це овес. Висівки та клітковина вівса повільно перетравлюються, що сприяє виділенню енергії та підвищенню температури тіла. Крім того, овес містить мелатонін, який регулює сон.

Горіхи також є хорошим джерелом мелатоніну. Вони містять також інші поживні речовини, які сприяють сну, наприклад, магній, який допомагає розслабитися.

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Банани містять вітамін В і магній, які допомагають регулювати температуру тіла. Магній також сприяє розслабленню м'язів.

Імбир — ще один продукт, який допомагає зігрітися та заснути. Він має судинорозширювальні властивості, що сприяє підвищенню температури тіла та покращенню кровообігу.

Морква містить альфа-каротин, який сприяє виробленню мелатоніну.

Важливо зазначити, що перед сном не варто вживати фрукти та овочі, які містять багато води. Вони можуть охолодити тіло та викликати безсоння.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовці.

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