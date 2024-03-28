Допомагає при дієті: вчені дослідили що буде, якщо вживати авокадо щодня

Чи можна вживати авокадо кожного дня

Хочете покращити свій раціон і стати здоровішим? Додайте до нього авокадо! Авокадо – це смачний і корисний продукт, який легко додати до будь-якого раціону.

Дослідники з Пенсільванського університету виявили, що люди, які їдять авокадо щодня, мають кращу якість харчування, адже це позитивно впливає на дієту.

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Ось що вони з'ясували:

Авокадо багате на корисні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали.

Люди, які їдять авокадо, частіше їдять інші овочі та фрукти.

Авокадо може допомогти вам дотримуватися дієтичних рекомендацій.

Це може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет.

Як додати авокадо до раціону:

Їжте його на сніданок на тості з яйцем або в салаті.

Додайте його до обіду в суп, салат або бутерброд.

Зробіть з нього гуакамоле та їжте з овочами або начос.

Додайте його до смузі або йогурту.

Ось ще кілька цікавих фактів про авокадо:

Авокадо – це не овоч, а фрукт.

Існує більше 500 сортів авокадо.

Авокадо – це відмінне джерело мононенасичених жирів, які корисні для серця.

Авокадо також багатий на калій, фолієву кислоту та клітковину.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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