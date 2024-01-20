Користь для серця та імунітету: Дієтолог назвала головні переваги кунжуту

Кунжут – це смачний і поживний продукт, який може принести багато переваг для здоров'я. Додавання кунжуту до раціону є простим способом поліпшити своє загальне здоров'я.

Це насіння багате на поживні речовини і може принести багато переваг для здоров'я, пише ABC News. Кунжут є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає регулювати травлення і підтримувати здоров'я серця. Він також містить корисні жири, такі як мононенасичені жирні кислоти, які можуть допомогти знизити рівень холестерину.

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Кунжут є хорошим джерелом магнію, який важливий для багатьох функцій організму, включаючи здоров'я серця, м'язів і нервів. Він також містить вітамін Е, який є антиоксидантом, що допомагає захищати клітини від пошкоджень. Кунжут є хорошим джерелом заліза, яке важливо для виробництва червоних кров'яних тілець. Крім того, кунжут є хорошим джерелом кальцію, який важливий для здоров'я кісток.

Кунжут містить такі сполуки, як сезамін і сезамоліни, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та тригліцеридів у крові. Це може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Кунжут є хорошим джерелом цинку, який важливий для імунної системи. Він також є хорошим джерелом рослинного білка, який також важливий для імунної системи.

Кунжут також може принести інші переваги для здоров'я, такі як:

Зниження ризику раку

Покращення здоров'я шкіри

Зміцнення кісток

Покращення контролю рівня цукру в крові

Кунжут можна додавати до багатьох страв, таких як салати, йогурт, смузі та десерти. Його також можна додавати до м'яса, риби або овочів під час приготування їжі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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