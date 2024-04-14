Смугасті яйця на Великдень: найпростіший спосіб креативно пофарбувати крашанки

Якщо ви шукаєте нові ідеї для фарбування великодніх яєць, то збагачуйте свої святкові традиції за допомогою простих способів. Можна спробувати створити яйця зі стильними смужками.

Цей метод додасть вашому святковому столу неповторний шарм та креативність. Для створення яєць зі смужками вам знадобиться кілька простих матеріалів: ізолента чи клейка стрічка мінімальної ширини, відварені яйця, фарба (як штучні та і натуральні барвники) та ножиці.

Вас також зацікавить: Жовто-блакитні яйця на Великдень: фарбуємо натуральними барвниками

Підготовка: наклейте ізоленту чи клейку стрічку на яйце, утворюючи хрест на хрест або обклейте його по колу. Важливо, щоб стрічка щільно облягала відварене яйце. Чим тонше стрічка, тим більше можливостей для оригінального дизайну.

Погрузіть підготовлені яйця з ізолентою в барвник. Виймайте їх, як тільки вони наберуть потрібного відтінку.

Викладіть на паперовий рушник та зачекайте, поки фарба повністю висохне. Обережно відліпіть ізоленту. Якщо ви все зробили правильно, на яйцях з’являться контрастні білі смужки, які додають їм неповторний шарм.

Пропонуємо дізнатися про фарбування яєць у зелений та салатовий кольори. Також читайте, чим пофарбувати яйця на Великдень, аби вони перемагали у "битвах за христосання".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!