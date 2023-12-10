Пів мільйона сов хочуть відстріляти у США: що сталося

Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США оголосила про план позбавлення півночі Тихого океану від 500 000 інвазивних сов, які становлять загрозу для місцевих видів, що охороняються, включаючи північних плямистих сов.

Пугачі, які походять зі східного узбережжя США, були завезені на північ Тихого океану в 1950-х роках. З того часу вони швидко поширилися і тепер перевищують чисельність північних плямистих сов у Вашингтоні, Орегоні та Каліфорнії, пише Newsweek.

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Пугачі становлять загрозу для північних плямистих сов, оскільки вони більш агресивні та мають більш різноманітний раціон, їдять усе, від комах і амфібій до риби та інших птахів. Вони також більші та більш територіальні, ніж місцеві сови, а це означає, що вони витісняють північних плямистих сов, порушуючи їхнє гніздування, конкуруючи з ними за їжу та навіть нападаючи на них, коли ті підходять надто близько.

У районах, де сичі зустрічаються у більшій кількості, популяція північної плямистої сови швидко скорочується. Зараз вони внесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, відповідно до Закону про зникаючі види, причому за останні 20 років популяції скоротилися на 35–80 відсотків.

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Щоб врятувати північних плямистих сов від нападу пугачів, FWS планує відстріляти близько 500 000 сов протягом наступних 30 років. Цей план має розпочатися вже у 2025 році.

План отримав підтримку деяких експертів, які вважають, що це єдиний спосіб врятувати популяцію північних плямистих сов. Однак інші експерти висловили занепокоєння з приводу цього плану, оскільки він передбачає вбивство охоронюваних видів.

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