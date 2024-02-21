Корисний сніданок за 15 хвилин: Як приготувати оладки з капусти на всю сім'ю
Капустяні оладки – це не лише ситна та бюджетна страва, але й чудовий спосіб урізноманітнити ваш раціон. Їх можна їсти як самостійну страву або доповнювати різними соусами.
Спробуйте приготувати ці оладки за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, і ви будете приємно здивовані. Це універсальна страва, яка може стати чудовим сніданком, обідом або вечерею. Приготуйте їх за цим рецептом, і ви будете приємно здивовані.
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Інгредієнти:
- Капуста - 500 г
- Морква - 1/2 шт
- Яйця - 1 велике або 2 маленьких
- Цибуля - 1/2 головки (або 1/3, якщо велика)
- Борошно - 5-7 ст. л
- Кефір - 100-120 мл
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сіль, чорний мелений перець, паприка - за смаком
Для сметанного соусу:
- Сметана - 3-4 ст. л
- Часник - 1-2 зубчики
- Протертий свіжий огірок - 1 шт
- Зелень
Спосіб приготування:
- Очистіть овочі. Капусту наріжте шматками, а решту інгредієнтів (моркву, цибулю, зелень) подрібніть.
- Складіть всі інгредієнти для оладок у чашу блендера та перебийте до пастоподібної маси. Якщо ваш блендер не дуже потужний, закладайте продукти частинами.
- Викладайте тісто столовою ложкою на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3 хвилини з кожного боку) на невеликому вогні.
- Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайвий жир.
Сметанний соус:
- Змішайте сметану з подрібненим часником, протертим огірком та зеленню. Додайте сіль та перець за смаком.
Подавайте оладки гарячими зі сметаною або сметанним соусом.
Смачні поради:
- Замість кефіру можна використовувати молоко або йогурт.
- Додайте в тісто тертий сир, щоб зробити оладки ще більш апетитними.
- Подавайте оладки з різними соусами: сметанним, томатним, грибним.
- Смажте оладки на невеликому вогні, щоб вони не підгоріли.
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