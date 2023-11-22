Корисний десерт: рецепт гарбузових цукатів на зиму
Ці цукати за рецептом від Shuba не лише дуже смачні, але й корисні. За смаком дуже схожі на курагу.
Інгредієнти:
Гарбуз – 1.5 кг
Цукор – 700 г
Кориця – за смаком
Мускатний горіх мелений – за смаком
Лимонна кислота – 1 ч. л.
Цукрова пудра – за смаком
Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:
М’якоть гарбуза наріжте на кубики 1-1,5 см і відправте у каструлю.
Засипте гарбуз цукром і перемішайте.
Накрийте каструлю кришкою та залиште на 6-10 годин. Потім додайте лимонну кислоту, спеції, та перемішайте.
Каструлю постате на великий вогонь. Доведіть до м’якості гарбуз. Охолодіть.
Перекладіть гарбуз у друшляк і злийте весь сироп, який окремо закип’ятіть та варіть 5-7 хвилин.
Залийте гарячим сиропом гарбуз та перекладіть шматочки гарбуза в друшляк і залиште на 1,5-2 години.
Духовку розігрійте до 100 градусів. Деко застеліть пергаментом та викладіть шматочки гарбуза. Сушіть в духовці з відкритими дверцятами 2-3 години.
Цукати перекладіть на пласку тарілку або тацю і залиште ще приблизно на добу.
Цукрову пудру змішайте з крохмалем, посипте цукати та перемішайте.
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