Рецепт гарбузового пирога з корицею: ідеально для вечірнього чаювання

Цей пиріг з рецептом від Shuba дуже просто та швидко готується, а гарбуз в ньому ви можете замінити на моркву. Випічка просто тане у роті.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Яйця курячі – 3 шт.

Борошно – 270 г

Цукрова пудра – 130 г

Молоко – 60 мл

Олія кокосова – 120 мл.

Розпушувач – 2 ч. л.

Імбир – 10 г

Кориця – 1.5 ст. л.

Сіль – 0.5 ч. л.

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Спосіб приготування:

Гарбуз натріть на тертці.

Яйця збийте з цукровою пудрою, додайте олію та натертий гарбуз.

Змішайте борошно, розпушувач, імбир, корицю та сіль.

З’єднайте сухі та вологі інгредієнти. Форму змастіть олією та вилийте туди тісто.

Випікайте при 180°С 50 хвилин.

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