Рецепт гарбузового пирога з корицею: ідеально для вечірнього чаювання
Цей пиріг з рецептом від Shuba дуже просто та швидко готується, а гарбуз в ньому ви можете замінити на моркву. Випічка просто тане у роті.
Інгредієнти:
Гарбуз – 300 г
Яйця курячі – 3 шт.
Борошно – 270 г
Цукрова пудра – 130 г
Молоко – 60 мл
Олія кокосова – 120 мл.
Розпушувач – 2 ч. л.
Імбир – 10 г
Кориця – 1.5 ст. л.
Сіль – 0.5 ч. л.
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Спосіб приготування:
Гарбуз натріть на тертці.
Яйця збийте з цукровою пудрою, додайте олію та натертий гарбуз.
Змішайте борошно, розпушувач, імбир, корицю та сіль.
З’єднайте сухі та вологі інгредієнти. Форму змастіть олією та вилийте туди тісто.
Випікайте при 180°С 50 хвилин.
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