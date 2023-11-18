Рецепт шоколадних мафінів з грушею: діти будуть в захваті

Ці мафіни за рецептом від Shuba чудово підходять в якості перекусу. Їх можна брати з собою на роботу та в школу. Насолоджуйтесь яскравим смаком та ніжністю цієї випічки.

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Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 200 г

Яйця курячі – 2 шт.

Молоко – 80 мл

Олія соняшникова – 50 мл

Екстракт ванілі – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Цукрова пудра – 150 г

Шоколадна стружка – 80 г

Сметана – 50 г

Груші – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Какао-порошок – 35 г

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Спосіб приготування:

1. Збийте яйця з молоком, ваніліном та олією.

2. Просійте борошно з какао та розпушувачем. Додайте цукор та щіпку солі. Перемішайте.

3. З’єднайте рідкі та сухі інгредієнти, перемішайте

4. Половину груші наріжте кубиками, половину — тонкими скибочками. Кубики покладіть у тісто і перемішайте.

5. Візьміть форми для мафінів та наповніть їх тістом. Прикрасьте шматочками груш.

6. Випікайте при температурі 180°С 20 хвилин.

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