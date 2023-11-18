Рецепт шоколадних мафінів з грушею: діти будуть в захваті
Ці мафіни за рецептом від Shuba чудово підходять в якості перекусу. Їх можна брати з собою на роботу та в школу. Насолоджуйтесь яскравим смаком та ніжністю цієї випічки.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 200 г
Яйця курячі – 2 шт.
Молоко – 80 мл
Олія соняшникова – 50 мл
Екстракт ванілі – 1 ч. л.
Сіль – за смаком
Цукрова пудра – 150 г
Шоколадна стружка – 80 г
Сметана – 50 г
Груші – 1 шт.
Розпушувач – 1 ч. л.
Какао-порошок – 35 г
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Спосіб приготування:
1. Збийте яйця з молоком, ваніліном та олією.
2. Просійте борошно з какао та розпушувачем. Додайте цукор та щіпку солі. Перемішайте.
3. З’єднайте рідкі та сухі інгредієнти, перемішайте
4. Половину груші наріжте кубиками, половину — тонкими скибочками. Кубики покладіть у тісто і перемішайте.
5. Візьміть форми для мафінів та наповніть їх тістом. Прикрасьте шматочками груш.
6. Випікайте при температурі 180°С 20 хвилин.
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