Ідеально на перекус: рецепт гарбузово-вівсяного печива за 30 хвилин
Гарбуз робить печиво за рецептом від Shuba м’яким і вологим, а його солодкуватий смак чудово поєднується з вівсяними пластівцями.
Інгредієнти;
Масло вершкове – 1 склянки
Цукор – 1 склянки
Цукор тростинний коричневий – 1 склянки
Пюре гарбузове – 1 л
Яйця курячі – 1 шт.
Борошно пшеничне – 2 склянки
Ванільний екстракт – 1 ч. л.
Сода харчова – 1 ч. л.
Сіль – 1/2 ч. л.
Волоські горіхи – 3/4 склянки
Родзинки – 3/4 склянки
Кориця мелена – 1/4 ч. л.
Мускатний горіх мелений – 1/4 ч. л.
Гвоздика мелена – за смаком
Пластівці вівсяні – 1.5 склянки
Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180°С, а два дека пергаментом.
У мисці збийте розм’якшене вершкове масло, цукровий пісок та коричневий цукор 3 хвилини.
Додайте гарбузове пюре, яйце, чайну ложку ванільного екстракту та перемішайте.
Візьміть іншу миску та змішайте в ній вівсяні пластівці швидкого приготування, спеції для гарбузового пирога (кориця, мускатний горіх, гвоздика), соду, дрібку солі та борошно. Перемішайте з вологою сумішшю.
Повільно додайте подрібнені волоські горіхи та родзинки.
Зробіть з тіста "кульки" та викладіть на деко, не дуже близько один до одного.
Випікайте 15 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт трюфелів-гарбузиків.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!