Ідеально на перекус: рецепт гарбузово-вівсяного печива за 30 хвилин

Гарбуз робить печиво за рецептом від Shuba м’яким і вологим, а його солодкуватий смак чудово поєднується з вівсяними пластівцями.

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Інгредієнти;

Масло вершкове – 1 склянки

Цукор – 1 склянки

Цукор тростинний коричневий – 1 склянки

Пюре гарбузове – 1 л

Яйця курячі – 1 шт.

Борошно пшеничне – 2 склянки

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Сода харчова – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Волоські горіхи – 3/4 склянки

Родзинки – 3/4 склянки

Кориця мелена – 1/4 ч. л.

Мускатний горіх мелений – 1/4 ч. л.

Гвоздика мелена – за смаком

Пластівці вівсяні – 1.5 склянки

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Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°С, а два дека пергаментом.

У мисці збийте розм’якшене вершкове масло, цукровий пісок та коричневий цукор 3 хвилини.

Додайте гарбузове пюре, яйце, чайну ложку ванільного екстракту та перемішайте.

Візьміть іншу миску та змішайте в ній вівсяні пластівці швидкого приготування, спеції для гарбузового пирога (кориця, мускатний горіх, гвоздика), соду, дрібку солі та борошно. Перемішайте з вологою сумішшю.

Повільно додайте подрібнені волоські горіхи та родзинки.

Зробіть з тіста "кульки" та викладіть на деко, не дуже близько один до одного.

Випікайте 15 хвилин.

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