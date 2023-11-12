Оригінальні трюфелі-гарбузики: готуємо десерт, який смакує з осіннім лате (відео)
Осінь – це час гарбузів. Цей смачний і корисний овоч можна використовувати для приготування різних страв, від перших до десертів.
Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт оригінальних трюфелів-гарбузиків, які ідеально підійдуть для чаю або кави.
Цей десерт не тільки смачний, але й корисний. Гарбуз містить багато вітамінів і мінералів, необхідних для здоров'я. Він також є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає підтримувати здоров'я травлення.
Інстаграм-блогерка yummy.lera поділилася рецептом гарбузових трюфелі та порадила спробувати приготувати гарбузове лате, "яке подають у Starbucks".
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Для приготування трюфелів підготуйте:
- 100 г гарбузового пюре
- 150 г крем-сиру
- 150 г згущеного молока
- 50 г білого шоколаду
- 15 г вершкового масла
- 1-2 ч. л. спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика
- дрібка солі
- 200 г печива
- цукор та темний шоколад - для подачі
Гарбузове лате
А для лате вам знадобиться на дві порції наступне:
- 100 г гарбузового пюре
- 300 мл молока
- 20 г цукру
- 10 г меду
- 1-2 ч. л. спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика
- 2 шота еспресо або 150 завареної розчинної кави
- збиті вершки та кориця – для подачі
Приготування гарбузових трюфелів
Для початку помийте гарбуз, почистьте від шкірки та наріжте кубиками. Деко застеліть пергаментом й зверху викладіть шматочки гарбуза. Поставте запікатися у духовку на 160 градусів, поки гарбуз не стане м'яким.
Коли запечений гарбуз охолоне, збийте його у блендері до однорідної маси. Викладіть масу у каструлю з широким дном. Додайте крем-сир, згущене молоко, шоколад, вершкове масло, спеції та дрібку солі.
Печиво покришіть та перебийте блендером, висипте його в каструлю. Усе перемішайте.
Каструлю поставте на середній вогонь та помішуючи, дочекайтеся поки маса стане однорідною. Зніміть каструлю з вогню, охолодіть масу до кімнатної температури та залийте у скляну форму, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на кілька годин.
Коли маса захолоне, з тіста сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у цукрі. Потім покладіть на рівну поверхню й за допомогою товстої нитки зверху формуємо форму гарбуза. Зверху можна покласти маленький шматочок темного шоколаду, аби сформувати гарбузовий хвостик.
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А щоб приготувати гарбузове лате, потрібно поєднати пюре з гарбуза та молоко. Потім додати цукор, мед та спеції. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння, увесь час помішуючи суміш.
На дно склянки для лате треба налити заварену каву, а зверху вилити зварену суміш. Прикрасьте напій у склянці вершками з балончика-спрею, присипте корицею.
Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.
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