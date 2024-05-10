Корисніша за щавель: яку рослину вважають бур'яном, а вона може оздоровити

В Україні плодовитий представник сімейства амарантових – лободу – вважають бур'яном, однак ця рослина корисніша за щавель.

Листя лободи можна використовувати свіжими для салатів або варити. Вони мають схожий на капусту смак, щоправда, з кислинкою.

Насіння лободи також їстівне, воно здатне замінити такий суперфуд як кіноа. Однак зовнішня оболонка зернин містить сапоніни, які дають гіркоту.

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Лобода містить дуже багато вітаміну А, кальцію, калію та фосфору, а також є хорошим джерелом білка, мікроелементів, вітамінів B-комплексу, вітаміну С, заліза та клітковини.

Лобода. Джерело: hospodar.ua Лобода. Джерело: hospodar.ua

Лобода. Джерело: hospodar.ua Лобода. Джерело: hospodar.ua

Цю рослину використовують також у лікувальних цілях. Завдяки своїм цінним властивостям лобода може допомогти при:

Сухому кашлі: 1 ч. л. сухих листочків лободи залити 1 склянкою окропу, настояти до теплого стану, додати мед і пити незалежно від прийому їжі. Речовини, що містяться в лободі, розчиняють мокротиння, а мед сприяє відкашлюванню.

Радикуліті: Листочки лободи обдати гарячою водою, накласти на хворе місце, накрити тканиною і обмотати теплим шарфом. Такий компрес залишити на ніч. За 3-4 процедури радикуліт, зазвичай, минає.

Серцево-судинних захворюваннях: 2 ст. л. листочків лободи залити 300 мл окропу, настояти 30 хвилин, процідити і пити між прийомами їжі. Курс лікування - 14 днів.

Секрет такого лікування в тому, що лобода містить багато калію, який необхідний для нормальної роботи серця, а також попереджує інфаркт міокарда.

Тим, хто страждає від зайвої ваги можна пити настій з лободи. Треба взяти в рівних об'ємах свіжі листки лободи та оливкову олію. Настоювати два тижні, періодично помішуючи. Вживати по 1 ст. л. тричі на день за 30 хвилин до їди. Така олія містить багато цинку та білка, очищає судини, виводить шлаки і сприяє схудненню.

Пам'ятайте, що перед вживанням лободи в лікувальних цілях рекомендується проконсультуватися з лікарем.

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