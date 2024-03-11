Підгодуйте золою, поливайте сіллю: поради городників для кращого врожаю буряків

Кожен городник прагне отримати багатий урожай солодкого буряка. Для цього слід дотримуватися кількох правил.

Досвідчені городники радять підгодовувати розсаду буряків золою та поливати їх сіллю. Фахівці з "Дача. Сад та город" зауважили, що деревна зола - це чудове джерело калію, фосфору та інших мікроелементів, необхідних для буряків.

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Удобрювати буряки рекомендується проводити 2 рази за сезон:

Перший раз - після проріджування сходів, коли у буряків з'явиться 3-4 листки. Другий раз - під час бутонізації.

Для підживлення розведіть 1 склянку золи в 10 літрах води і полийте рослини під корінь.

Полив сіллю - це незвичайний, але дуже ефективний метод зробити буряк солодшим. Сіль сприяє накопиченню цукрів у коренеплодах.

Для приготування розчину розчиніть столову ложку солі в 10 літрах води. Полив сіллю рекомендується проводити двічі:

Перший раз - коли коренеплоди почнуть округлятися.

Другий раз - за 3-4 тижні до збирання врожаю.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити солодкий і смачний буряк, який порадує вас своїм розміром і якістю.

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