Підтримує роботу серця та насичує організм калієм: чому варто з‘їдати два банани на день

Банани – не лише смачні, але й корисні. Якщо щоденно вживати по два банани, можна отримати багато користі для організму.

Про це пише ТСН.

Користь від бананів для організму:

Організм буде насичуватися калієм

Калій є ключовим для генерації електричного заряду в кожній клітині, необхідного для її функціонування. Також калій сприяє регуляції серцебиття, здоровому кров'яному тиску та вивільненню інсуліну при регулюванні рівня цукру. Дорослим рекомендується споживати від 3,500 до 4,700 мг калію на день (в залежності від стану здоров'я і способу життя), тому два банани забезпечать покриття майже чверті цієї норми.

Зменшується ризик ракових захворювань

Високий рівень вітаміну C у бананах допомагає захистити від канцерогенів і вільних радикалів. Харчова клітковина сприяє балансу травної системи, запобігаючи розвитку раку товстої кишки.

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Підтримується постійна робота серця завдяки збалансованому співвідношенню калію та натрію

Недавнє дослідження показало, що люди, які отримують приблизно 4,069 мг калію щодня, знижують ризик смерті через ішемію серця на 49%. Банани також містять клітковину, вітаміни C і B6, які підтримують роботу серця.

Задовольняється потреба у солодкому в здоровий спосіб

У сучасній дієтичній практиці цукор має негативне забарвлення, проте важливо пам'ятати, що справа не в самому цукрі, а в продуктах, де цукор був штучно доданий. Банани природньо солодкі, тому їхнє вживання не вплине негативно на здоров'я. Зокрема, банани, завдяки вмісту клітковини, запобігають різким стрибкам цукру в крові та уповільнюють процес травлення.

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