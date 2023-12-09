Їж та худни: які продукти можна вживати на ніч

Багато хто, бажаючи швидко схуднути та мати привабливий вигляд, вдається до експрес-дієт чи навіть голодування. Однак це неправильно, оскільки зниження калорійності чи голодування можуть сповільнити метаболізм, що загрожує значним набором ваги після завершення експериментів.

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Розповідаємо, які продукти сприяють схудненню.

Щодо їжі, яку можна їсти на ніч, відома нутриціологиня Ребекка Діткофф рекомендує звертати увагу на вуглеводи. Вони сприяють виробленню інсуліну, який підвищує рівень мелатоніну в мозку, сприяючи швидкому засинанню та глибокому сну. Поєднання вуглеводів і білків допомагає знижувати рівень гормонів голоду, забезпечуючи організм ситістю протягом ночі. Білок також важливий для вгамування голоду та правильного схуднення.

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На вечерю рекомендовано споживати продукти, такі як кисломолочні (кефір, натуральний йогурт), знежирений сир, яєчний жовток, м'ясо птиці (філе індички та курки), грейпфрут, морську рибу, авокадо та тушковані овочі. Кисло-солодкі ягоди, такі як вишня, чорниця та малина, також можна додати до дієти.

Щодо напоїв, на ніч можна пити ананасовий сік, грейпфрутовий сік, зелений чай, ромашковий чай, імбирний чай, кефір, воду з яблучним оцтом, молоко з куркумою та чорним перцем, виноградний сік.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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