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Чому кріп рано випускає парасольки: як запобігти ранньому стрілкуванню

Ігор Романько

Що робити, щоб кріп не випускав парасольки
Що робити, щоб кріп не випускав парасольки

Зібралися виростити кріп на підвіконні або на дачі, а він замість пишної зелені випускає парасольки? Не хвилюйтесь, зараз розберемося, чому так відбувається і як цього уникнути.

Дотримуючись цих простих порад з сайту prostoway, ви зможете виростити пишний і ароматний кріп, який радуватиме вас свіжою зеленню протягом усього сезону.

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Причини раннього стрілкування кропу:

  • Пізній посів: кріп - холодостійка рослина, тому його краще сіяти ранньою весною.
  • Густий посів: між насінням має бути не менше 2-3 см.
  • Неправильний сусід: кріп не любить рости поблизу інших кропових (петрушки, селери), а також цибулі та моркви.
  • Нестача вологи: кріп потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.
  • Важкий ґрунт: кріп краще росте на пухких, родючих ґрунтах з нейтральною кислотністю.

Що робити, якщо кріп вже пішов у стрілку?

  • Відщипнути парасольки: це не зупинить процес стрілкування, але трохи відтермінує його.
  • Зрізати на зелень: ранні сходи кропу можна використовувати на зелень, навіть якщо він пішов у стрілку.
  • Використовувати для консервування: насіння кропу можна використовувати для приготування маринадів, солінь та інших заготовок.

Щоб уникнути раннього стрілкування кропу:

  • Сійть кріп рано навесні: до кінця квітня - початку травня.
  • Сіяти не густо: насіння має бути на відстані 2-3 см один від одного.
  • Вибирайте правильне місце: кріп любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом.
  • Регулярно поливайте кріп: особливо в спекотну та суху погоду.
  • Не сійте кріп поблизу інших кропових, цибулі та моркви.

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