Чому сирники розповзаються під час приготування та як цього уникнути: поради господинь

Всім відомо, що сирники – це не лише смачна, але й проста у приготуванні страва. Проте, деякі нюанси можуть вплинути на результат: сирники можуть розповзатися на сковороді, бути жорсткими або несмачними.

Українська кулінарна блогерка з YouTube-каналу "Ситий стіл – їжа та рецепти" ділиться секретом ідеальних сирників: не додавайте соду!

На думку блогерки, сода, яка часто використовується в рецептах сирників, може призвести до їх розповзання та неприємного темного кольору.

Чому?

При нагріванні сода вступає в реакцію з кислим середовищем сиру, що призводить до виділення вуглекислого газу.

Цей газ розпушує сирники, але й робить їх структуру пухкою й нестійкою.

В результаті сирники можуть втрачати форму під час смаження.

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Альтернатива соді:

Замість соди блогерка рекомендує додати до сиру 2 столові ложки рисового борошна.

Рисове борошно має нейтральний смак і не вступає в хімічні реакції.

Завдяки цьому сирники стануть щільнішими, збережуть форму й отримають приємну текстуру, схожу на чизкейк.

Додаткові поради:

Використовуйте якісний сир з жирністю 5-9%.

Ретельно вимішайте тісто, щоб воно стало однорідним.

Не забивайте тісто борошном, інакше сирники вийдуть жорсткими.

Смажте сирники на невеликому вогні на сковороді з антипригарним покриттям.

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