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Як приготувати сирники на сніданок: найкращий та найшвидший рецепт

Ігор Романько

Як швидко зробити сирники на сніданок

Сирники – це смачне і ситне блюдо, яке люблять і дорослі, і діти. Вони можуть бути як самостійним блюдом, так і подаватись з різними соусами, наприклад, сметаною, варенням, медом, або ж з солодкими сиропами.

Сирники за цим рецептом з сайту newsyou виходять дуже смачними і ніжними. Вони будуть чудовим сніданком, обідом або вечерею.

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Інгредієнти:

  • Сир 9% жирності - 700 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль - 1/3 ч.л.
  • Цукор - 2 ст.л.
  • Ваніль - за бажанням
  • Манна крупа - 3 ст.л.
  • Борошно для обвалення
  • Рослинна олія для смаження

Приготування:

  1. У миску вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, ваніль за бажанням і все добре перемішуємо.
  2. Додаємо сир і виделкою добре перемішуємо, розбиваючи грудочки і змішуючи всі інгредієнти.
  3. Додаємо манну крупу і теж добре з'єднуємо.
  4. Накриваємо харчовою плівкою і даємо постояти 30-40 хвилин, щоб манка набрякла.
  5. Формуємо сирники, обвалюємо їх в борошні.
  6. У сковорідку наливаємо олію, добре нагріваємо, викладаємо сирники, вогонь робимо трохи нижче середнього і обсмажуємо по 2-3 хвилини з кожного боку, до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Для більш ніжних сирників використовуйте сир з високою жирністю.
  • Якщо сир сухий, додайте до нього трохи молока або сметани.
  • Для більш рум'яної скоринки сирники можна обсмажити на вершковому маслі.

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