Як приготувати сирники на сніданок: найкращий та найшвидший рецепт

Сирники – це смачне і ситне блюдо, яке люблять і дорослі, і діти. Вони можуть бути як самостійним блюдом, так і подаватись з різними соусами, наприклад, сметаною, варенням, медом, або ж з солодкими сиропами.

Сирники за цим рецептом з сайту newsyou виходять дуже смачними і ніжними. Вони будуть чудовим сніданком, обідом або вечерею.

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Інгредієнти:

Сир 9% жирності - 700 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - 1/3 ч.л.

Цукор - 2 ст.л.

Ваніль - за бажанням

Манна крупа - 3 ст.л.

Борошно для обвалення

Рослинна олія для смаження

Приготування:

У миску вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, ваніль за бажанням і все добре перемішуємо. Додаємо сир і виделкою добре перемішуємо, розбиваючи грудочки і змішуючи всі інгредієнти. Додаємо манну крупу і теж добре з'єднуємо. Накриваємо харчовою плівкою і даємо постояти 30-40 хвилин, щоб манка набрякла. Формуємо сирники, обвалюємо їх в борошні. У сковорідку наливаємо олію, добре нагріваємо, викладаємо сирники, вогонь робимо трохи нижче середнього і обсмажуємо по 2-3 хвилини з кожного боку, до рум'яної скоринки.

Поради:

Для більш ніжних сирників використовуйте сир з високою жирністю.

Якщо сир сухий, додайте до нього трохи молока або сметани.

Для більш рум'яної скоринки сирники можна обсмажити на вершковому маслі.

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