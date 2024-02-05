Чому потрібно поливати орхідеї лимонним соком: експерти радять скористатися лайфхаком

Орхідеї – це вишукані квіти, які прикрашають будь-який дім. Проте вони можуть бути вибагливими у догляді, особливо коли це стосується їхнього поливу.

На щастя, існує нехитрий трюк, який допоможе вам зберегти ваші орхідеї здоровими та пишними – це полив рослин лимонним соком.

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Чому лимонний сік корисний для орхідей?

Лимон містить багато вітамінів і мінералів, які також корисні для рослин. Він має бактерицидні властивості, містить вітамін С і групи B, а також калій і магній.

Оскільки орхідеї люблять кислий ґрунт, полив лимонним соком створює для них оптимальні умови. Також лимонний сік запобігає загнивання коренів і стимулює їх ріст.

Сік лимона дає орхідеї необхідні поживні речовини для цвітіння та підвищує стійкість до шкідників.

Як поливати орхідеї лимонним соком:

Змішайте 100 мл лимонного соку з 3 літрами води. Налийте розчин у миску. Помістіть у неї горщик з орхідеєю на 30 хвилин. Потім вийміть горщик з блюдця, витріть залишки рідини і поставте його на звичайне місце.

Повторюйте цю процедуру один раз на тиждень влітку і один раз на два тижні взимку.

Важливо: не поливайте орхідею лимонним соком частіше, ніж раз на тиждень, інакше ви можете пошкодити коріння. Також переконайтеся, що вода кімнатної температури.

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