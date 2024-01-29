Ваша орхідея вражатиме пишним цвітінням: що підлити у горщик до рослини

Відомо, що часник є не тільки смачною приправою, але й корисним інгредієнтом для приготування натуральних ліків. А ви знали, що часник також може допомогти вашим орхідеям зацвісти.

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У цьому запевнили експери з SantePlusMag. Зазначається, що якщо ваша орхідея більше не цвіте, це може бути пов'язано з декількома факторами, такими як нестача світла, тепла або добрив. Однак ви можете стимулювати цвітіння орхідеї, використовуючи натуральне добриво на основі часнику.

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Для приготування цього добрива вам знадобиться:

Чайна ложка сушеного часнику

Літр води

Як приготувати:

Розчиніть сушеного часнику в літрі теплої води. Поливайте цим розчином орхідею раз на тиждень протягом кількох тижнів.

Якщо ви хочете отримати більш концентрований розчин, ви можете використовувати 3 зубчики свіжого часнику замість сушеного.

Очистіть і подрібніть 3 зубчики часнику. Покладіть подрібнений часник у миску і залийте тепленькою водою. Дайте настоятися протягом 24 годин.

Коли розчин перебродить, поливайте ним орхідею раз на тиждень протягом кількох тижнів.

Часник містить сірку, яка є важливим мінералом для здоров'я орхідей. Сірка допомагає рослинам виробляти хлорофіл, який необхідний для фотосинтезу. Крім того, сірка стимулює цвітіння орхідей.

Також часник містить інші корисні мінерали, такі як калій, фосфор і магній. Ці мінерали сприяють здоровому росту та розвитку орхідей.

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