Трюк із заморозкою може змусити орхідею квітнути: що радять садівники

Орхідеї можуть радувати своїм цвітінням протягом усього року. Однак, взимку, коли світловий день стає коротшим, а температура повітря знижується, ці рослини можуть перейти в стан спокою.

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Щоб розбудити орхідею та допомогти їй цвісти, важливо дотримуватися деяких правил догляду, пише Express.

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Як пробудити орхідею до цвітіння

Якщо орхідея не цвіте, перш за все, необхідно переконатися, що вона здорова. Здорова орхідея має міцне стебло, зелене листя та коріння без ознак гнилі. Якщо ви виявили будь-які ознаки хвороби, необхідно вжити заходів для їх усунення.

Після того, як ви переконалися, що орхідея здорова, можна приступати до її пробудження. Для цього необхідно поступово збільшувати світловий день та температуру повітря. Якщо орхідея знаходиться в приміщенні, можна перенести її ближче до вікна. Якщо температура в приміщенні низька, можна використовувати додаткове освітлення та підігрів. Уникайте протягів, їх ця рослина не переносить. Також слідкуйте, аби на підвіконні горщики з орхідеями стояли не впритул до віконного скла.

Що робити, щоб орхідея цвіла

Щоб орхідея цвіла, необхідно забезпечити їй правильні умови догляду. Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне світло. Оптимальна температура для їхнього росту та цвітіння становить 18-25 градусів за Цельсієм.

Орхідеї також потребують регулярного поливу. Поливати їх слід м'якою, відстояною водою, коли субстрат повністю просохне. Під час цвітіння полив слід збільшити, але не заливати рослину.

Фахівці кажуть, що "розбудити" орхідею може допомогти різка зміна температури. Зокрема, ви можете на кілька годин горщики з рослинами виставити на вулицю. Якщо температура нижче нуля, то час "прогулянки" орхідей не має перевищувати 10-15 хвилин.

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