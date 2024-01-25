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Орхідеї будуть квітнути цілий рік, якщо поливати їх цим розчином

Билім Олена

Орхідеї будуть квітнути цілий рік, якщо поливати їх цим розчином

Щоб орхідеї добре росли та цвіли, за ними потрібно правильно доглядати. Особливо важливим є догляд за орхідеями взимку, коли світловий день стає коротшим, а температура повітря знижується.

Як часто поливати орхідею взимку та яким розчином, повідомило видання Santeplus. Зазначається, що у зимовий період орхідеї поливають рідше, ніж влітку. Це пов’язано з тим, що взимку рослини ростуть повільніше і потребують менше вологи.

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Загалом, орхідею потрібно поливати, коли субстрат у горщику повністю просохне. У середньому, це можна робити раз на 2-3 тижні.

Як правильно поливати орхідею

Полив орхідей потрібно проводити методом занурення. Для цього горщик з рослиною опускають у місткість з водою на 30-60 хвилин. Після того, як субстрат у горщику повністю просочиться водою, його потрібно дістати з місткості й дати зайвій воді стекти.

Не можна поливати орхідею зверху, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Що стосується розчину, який не лише буде живити орхідею, а й стимулювати квітнення, фахівці радять використати коров'яче молоко, яке багате на кальцій і азотні білки, що є корисними для гарного росту орхідей.

Молоко також має протигрибкові властивості, і його можна використовувати для запобігання грибковим захворюванням, які можуть вражати ваші рослини, наприклад борошнистою росою.

Щоб удобрити орхідеї, додайте трохи відстояної води в упаковку з-під молока та полийте рослини. Однак будьте обережні, щоб не використовувати забагато молока, оскільки це може спричинити неприємний запах і сповільнити ріст ваших рослин. Також віддавайте перевагу знежиреному або напівзнежиреному молоку, а не цільному.

А для боротьби з грибковими захворюваннями розведіть одну частину молока в 4 частинах води й поливайте цим розчином свої рослини кожні 2-4 тижні.

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