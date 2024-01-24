Експерти підказали, як стимулювати цвітіння орхідеї, якщо вона довго не дає квітів

Орхідеї, які тривалий час не цвіли, можуть розчарувати. Однак це можна легко вирішити за допомогою простих порад.

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Орхідеї мають певну репутацію складних у догляді, особливо під час цвітіння. Цій кімнатній рослині потрібні лише правильні умови догляду, і вона може повторно цвісти, повідомляє Express.co.uk.

Інколи орхідеї довгий час можуть вирощувати нове листя, але не давати квітів. У такому випадку експерти радять змінити температуру навколишнього середовища.

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Переконайтеся, що нічні температури значно знижуються протягом чотирьох тижнів або близько того. Тоді орхідея видасть квіти.

Оскільки орхідеї цвітуть відповідно до природних сезонів, вони зазвичай реагують на зміни температури навколишнього середовища. Коли вони відчувають, що температура ввечері знижується, вони починають свій цикл цвітіння.

Щоб сприяти цьому, перемістіть орхідею в середовище, де нічна температура природним чином трохи падає. Для цього можна поставити рослину на підвіконня, або зменшити опалення ввечері протягом зимових місяців.

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