Два домашні засоби змусять орхідеї квітнути: дешевших добрив ви не знайдете

Орхідеї доволі непримхливі кімнатні рослини, але коли це стосується періоду росту та цвітіння, вони різко змінюють поведінку.

Відео дня

Як повідомляє Express, використовуючи два звичайних кухонних інгредієнтів можна пришвидшити процес квітнення орхідей. Все, що потрібно – це бананова шкірка та рисова вода.

Читайте також: 7 важливих моментів, на які варто звернути увагу при виборі орхідеї для дому

Бананові шкірки містять калій, фосфор і кальцій, які є важливими поживними речовинами для орхідей. Щоб приготувати банановий настій, замочіть свіжу бананову шкірку у воді на 48 годин, а потім розведіть чотирма частинами води. Поливайте одразу, як коріння орхідей просохне.

Рисову воду також можна використовувати для орхідей. Вона містить невеликі кількості азоту, фосфору та калію, а також крохмаль, який живить корисну мікоризу на коренях. Щоб приготувати рисову воду, почніть із замочування рису у воді на 30 хвилин або більше, процідіть воду в пляшку або банку, дайте бродити протягом одного тижня та тримайте її подалі від прямих сонячних променів. Через тиждень розбавте розчин рівною кількістю води та обприскайте коріння та листя.

Експерти кажуть, що бананова шкірка та рисова вода – це безпечні та ефективні способи стимулювати цвітіння орхідей.

Раніше фахівці підказали, яка приправа варта того, аби нею підживляти кімнатні орхідеї.

Також ми розповіли про причини появи липких крапель на орхідеї та методи розв'язання цієї проблеми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!