Чому ніколи не варто спати у шкарпетках: фахівці назвали 5 причин

Багато людей люблять спати в шкарпетках, вважаючи, що так їм тепліше та затишніше. Деякі дослідження дійсно показують, що шкарпетки можуть допомогти швидше заснути, покращуючи кровообіг у ногах.

Однак, експерти з Health Shots попереджають, що сон у шкарпетках може нести в собі ряд ризиків для здоров'я.

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5 причин, чому не варто спати в шкарпетках:

1. Підвищення кров'яного тиску: Шкарпетки, які занадто тугі, можуть здавлювати судини та погіршувати кровообіг, що може призвести до підвищення тиску.

2. Погіршення гігієни: Шкарпетки, які не змінюються регулярно, можуть стати джерелом бактерій та грибків, що може призвести до неприємного запаху, попрілості та інфекцій.

3. Ризик шкірних інфекцій: Шкарпетки з синтетичних матеріалів не дають шкірі дихати, що може призвести до висипу, подразнення та розвитку грибкових інфекцій.

4. Перегрівання: Шкарпетки можуть затримувати тепло, що може призвести до перегрівання та порушення сну.

5. Дискомфорт: Шкарпетки, які занадто товсті або щільні, можуть сковувати рухи та заважати комфортному сну.

Сон у шкарпетках може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Зваживши всі ризики та переваги, ви можете прийняти правильне рішення для себе.

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