Як часто потрібно прати піжаму: відповідь здивує

Експерти з гігієни рекомендують прати піжаму після одного-трьох разів використання. Це пов'язано з тим, що під час сну на піжамі накопичуються піт, шкірне сало, відмерлі клітини шкіри, а також потенційні алергени і бактерії. Про це пише Ukr.media.

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Якщо ви пітнієте ночами, то піжаму слід прати щодня. Це допоможе запобігти появі неприємного запаху та розмноженню бактерій.

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Також важливо зберігати піжаму в правильному місці. Не слід залишати її під подушкою, оскільки це може призвести до розмноження пилових кліщів. Краще зберігати піжаму в ящику або шафі.

Ось кілька порад щодо прання піжами:

Прати піжаму слід у теплій воді (не менше 40 градусів Цельсія).

Використовуйте кондиціонер для білизни, щоб піжама залишалася м'якою та ніжною.

Не використовуйте відбілювачі, оскільки вони можуть пошкодити тканину.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати свою піжаму в чистоті та свіжості, що позитивно позначиться на вашому здоров'ї та самопочутті.

Нагадаємо, ми вже писали, чому варто починати день з тарілки вівсянки.

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