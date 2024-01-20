Як часто потрібно прати піжаму: відповідь здивує
Експерти з гігієни рекомендують прати піжаму після одного-трьох разів використання. Це пов'язано з тим, що під час сну на піжамі накопичуються піт, шкірне сало, відмерлі клітини шкіри, а також потенційні алергени і бактерії. Про це пише Ukr.media.
Якщо ви пітнієте ночами, то піжаму слід прати щодня. Це допоможе запобігти появі неприємного запаху та розмноженню бактерій.
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Також важливо зберігати піжаму в правильному місці. Не слід залишати її під подушкою, оскільки це може призвести до розмноження пилових кліщів. Краще зберігати піжаму в ящику або шафі.
Ось кілька порад щодо прання піжами:
- Прати піжаму слід у теплій воді (не менше 40 градусів Цельсія).
- Використовуйте кондиціонер для білизни, щоб піжама залишалася м'якою та ніжною.
- Не використовуйте відбілювачі, оскільки вони можуть пошкодити тканину.
Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати свою піжаму в чистоті та свіжості, що позитивно позначиться на вашому здоров'ї та самопочутті.
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