Чому не варто цілувати собак або котів: які ризики для здоров'я

Власники котів та собак часто дозволяють своїм улюбленцям облизувати своє обличчя. Щобільше дехто сам цілує свого собаку чи кота.

Ветеринари з doralpetcare пояснили, чи можуть бути такі цілунки безпечними. Фахівці зауважують, що слина тварин може мати небезпечні бактерії, які здатні передаватися людині.

Як зазначається, в слині тварин містяться бактерії, які можуть спричинити різні інфекції у людей. Для прикладу, у слині собак можуть міститися акі бактерії як пастерелла мультоцида, Bartonella henselae, Salmonella, E. coli, Clostridia та Campylobacter.

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Від котів можна підхопити пастерелу, стафілокок, кишкову паличку та сальмонелу.

"Більшість випадків зараження людей через поцілунки або облизування з домашніми тваринами відбувається через ротовий контакт із залишками фекалій, які можуть передаватися після того, як тварини облизують себе. Облизування обличчя та губ між людьми та тваринами також може легко переносити ці бактерії", – зауважили фахівці.

У деяких випадках домашні тварини можуть передати людям паразитів, що може призвести до кишкових захворювань, проблем зі шкірою, сліпоти та розладів мозку.

Хто з людей ризикує найбільше:

Маленькі діти: їхня імунна система ще не досконала, тому вони більш схильні до інфекцій.

Люди похилого віку: їхня імунна система також може бути ослаблена, що робить їх більш уразливими до інфекцій.

Люди з ослабленим імунітетом: це можуть бути люди, які проходять хімієтерапію або хворіють на СНІД.

Загалом, підсумували експерти, завжди слід бути обережним, наближаючи обличчя до кота чи собаки, особливо незнайомих.

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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