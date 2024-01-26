Чому коти ненавидять зачинені двері: експерти пояснили

Кішки зневажають зачинені двері. Вони одразу намагаються відкрити, подряпати або відчинити їх будь-яким способом. Коти можуть сприйняти ваше намагання зачинити двері як сигнал, що весь їхній "контроль над регіоном під загрозою".

Можливо, це пов’язано з їх інтенсивним котячим бажанням домінувати та патрулювати територію, розповіли експерти з AskMyCats.

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Чому коти не люблять закритих дверей

Котів зазвичай вважають незалежними істотами, які вважають за краще жити поодинці, але це не так. Коти, як і люди, цінують колектив і насолоджуються отримувати увагу або просто від спілкування з вами.

"У результаті вони хочуть брати участь у всьому, що ви робите, або принаймні знати, що ви задумали. Якщо ви ховаєтесь за зачиненими дверима, вони можуть не помітити, що втрачають можливість весело провести час зі своєю особливою людиною", – кажуть експерти.

Зазначається, що потреба домінувати та контролювати територію є однією з найпотужніших рушійних мотивацій котів.

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Територія кота складається з центральної зони або лігва, де він відчуває себе достатньо безпечним, щоб спати, їсти, грати та, можливо, спілкуватися з іншими котами. Це центр території, тобто область за межами ядра, яку кішка активно захищає від "зловмисників".

А закриті двері вказують на те, що на території вашої кішки є частина, де вони не знають, що відбувається. Тож вони вважають, що єдиний розумний спосіб дій — нявкати, дряпати та лапати двері, поки вони не відчиняться.

Експерти зауважують, що коли ви зачиняєте двері, котів охоплює сум. Навіть якщо вам потрібно зачинити двері, щоб потрапити в туалет, спальню або кухню, ви можете не помітити того факту, що двері фактично блокують доступ до частини котячої зони.

"Це, звичайно, проблема. Отже, якщо ваша кішка нявкає, дряпається або вередує, не лякайтеся. Кішки нявкають при зачинених дверях, бо хочуть знати, що відбувається по той бік. Залишивши двері навколо будинку відчиненими, ваша кішка почуватиметься комфортніше", – кажуть фахівці.

Як змусити кота перестати нявкати при зачинених дверях

Щоб кішка перестала нявкати біля зачинених дверей, створіть для неї затишне місце біля вікна, щоб вона дізнавалася, що відбувається по той бік.

Дати котам можливість побачити, що відбувається за закритими вхідними дверима, часто достатньо, щоб заспокоїти їх. Вони зможуть дивитися у вікно та спостерігати, як ви виходите, і точно знатимуть, де ви знаходитесь.

За певних обставин підвищена цікавість кота до того, що відбувається за зачиненими дверима, значно впливає на кількість уваги, яку вони отримують. Якщо вони не проводять достатньо часу зі своєю родиною, вони, швидше за все, протестуватимуть проти закритих дверей, тому що почуваються покинутими.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно годувати кішку.

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