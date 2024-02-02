Чому котячі носи стають мокрими або сухими: ветеринари сказали, чи варто непокоїтися

Всупереч поширеній думці, ніс кота не є вірним індикатором його здоров'я, він може бути вологим, або сухим з різних причин, не завжди пов'язаних з хворобою.

Фахівці з AskMyCats пояснили, що вологим ніс кішки стає через потові залози, що зволожують і охолоджують шкіру. Сльозові канали також виходять на ніс, тому сльози очей роблять його вологим. Також вологим ніс кота може стати, коли тварина миється.

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Котячий ніс майже завжди сухий, якщо тварина щойно прокинулася. Також сухий ніс може свідчити про низку проблем зі здоров'ям – діабет, гіпертиреоз, анемія, дегідратація.

Коли слід турбуватися:

Варто відвезти тварину ветеринара, якщо у неї почалися значні виділення з носа, або якщо тварина часто чхає чи має задишку.

Зазначається, що сухість носа може бути ознакою зневоднення або хвороби, особливо якщо ніс вашого вихованця зазвичай вологий. Ви можете визначити, чи ваш вихованець зневоднений, оглянувши його ясна. Зневоднення часто робить ясна блідими, а не рожевими. Тест на загривок пропонує інший спосіб визначити, чи є зневоднення проблемою. Виконайте тест, обережно потягнувши шкіру на потилиці вашого вихованця. Якщо ваш кіт не зневоднений, шкіра швидко притиснеться до тіла.

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