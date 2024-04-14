По Землі вдарила потужна магнітна буря, яка розтягнеться на дві доби

У неділю, 14 квітня, на Землю обрушився потужний геомагнітний шторм силою у п'ять балів. Такі магнітні бурі небезпечні для метеопатів та людей з хронічними захворюваннями.

За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, геомагнітні збурення на Землі триватимуть дві доби, лише 16 та 17 квітня вони знизяться до 3 балів.

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Надалі до кінця квітня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Однак це лише попередній прогноз, оскільки наперед передбачити активність Сонця неможливо.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, і залежить від багатьох факторів, таких як:

Індивідуальна чутливість: деякі люди більш метеозалежні, ніж інші, і тому відчувають сильніший вплив магнітних бур.

Стан здоров'я: люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, головні болі або мігрені, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.

Вік: люди похилого віку та діти частіше відчувають вплив магнітних бур.

Чим сильніша магнітна буря, тим більший вплив вона може мати на людей.

Симптоми, які люди можуть відчувати під час магнітних бур:

Головний біль може бути тупим, пульсуючим або стискаючим, і може супроводжуватися запамороченням, нудотою або блювотою.

Люди можуть відчувати себе втомленими, млявими та без енергії.

Може бути важко заснути або сон може бути неспокійним.

Метеозалежні можуть відчувати себе дратівливими, стривоженими або пригніченими.

Може бути важко зосередитися на роботі або навчанні.

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, головні болі або мігрені, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати лише деякі з перерахованих вище.

Що можна зробити, щоб зменшити вплив магнітних бур:

Дотримуватися здорового способу життя: це включає здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи. Стрес може посилити вплив магнітних бур. Тому важливо знайти способи зменшити стрес у своєму житті. Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітних бур, ви можете поговорити зі своїм лікарем про можливість прийому ліків.

Пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте будь-які незвичні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

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