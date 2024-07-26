За якими траєкторіями може проїхати водій білого авто: задача на знання ПДР (відео)

Водій білого автомобіля під'їхав до перехрестя. У нього є чотири можливі траєкторії руху, однак не всі дозволені, згідно з правилами дорожнього руху.

За якими з траєкторій дозволено проїхати водію білого автомобіля? Про це розповіли pdr2024tests.

Важливо звернути увагу на знаки. Знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.

Читайте також: Хто з водіїв проїде таке перехрестя останнім: задача на знання ПДР (відео)

Водій білого авто перебуває на правій смузі дороги. У такому випадку, заборонено виконувати рух траєкторіями 1 та 2 – розворот та поворот ліворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!