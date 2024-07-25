Хто з водіїв проїде таке перехрестя останнім: задача на знання ПДР (відео)

Перший автомобіль збирається проїхати прямо, другий повертає праворуч, а третій – ліворуч. На перехресті встановлено дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Хто з водіїв залишить перехрестя останнім? Про це розповіли pdr2024tests.

Якщо дивитися лише на знаки, то перевагу має третій автомобіль. Однак все не так просто.

На перехресті також встановлено світлофор, на якому спалахнув зелений сигнал. У такому випадку черговість проїзду регулюється сигналами світлофора.

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Згідно з пунктом ПДР 16.13, перед поворотом ліворуч та розворотом, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Тобто, третій автомобіль має пропустити інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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