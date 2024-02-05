Піца без тіста з двох інгредієнтів: за лічені хвилини отримаєте смачний перекус (відеорецепт)

Напевно не існує на світі людини, яка б не любила піцу. Однак ця страва доволі калорійна, тому не варто балувати себе нею щодня.

Якщо ж ви шукаєте швидкий і легкий рецепт піци, вам може сподобатися порада фудблогера Джорджа Салюдабла (Jorge Saludable), що знається на здоровому харчуванні. Він поділився рецептом піци з двох інгредієнтів.

Також читайте: Готуємо піцу з мівіни: швидкий рецепт для ситного обіду (відео)

Ця піца готується за лічені хвилини і виходить дуже смачною. Вона також є чудовим варіантом для тих, хто стежить за фігурою, адже не містить борошна.

"Тепер ви можете їсти піцу без почуття провини! З цією корисною основою для піци ви можете їсти її скільки завгодно разів", – прокоментував Джордж Салюдабл.

Що потрібно для приготування піци

400 г гідратованої червоної сочевиці

100 мл води

Сіль і перець за бажанням

Куркума за бажанням

Що можна покласти на піцу:

Помідор – 1 шт.

Сир гауда – 50 грамів

Базилік – гілочка

Гриби шампіньйони – 2 штуки

Як готувати піцу без тіста

Сочевицю треба промити та на годину замочити у воді, зцідити потім додати 100 мл води й столову ложку куркуми (без гірки) й перебити у блендері.

Вистеліть пергаментний папір на деко й вилийте зверху суміш з сочевиці та куркуми, аби утворилося коло. Випікайте у духовці 15 хвилин при 180 градусах.

Коли основа для піци спечеться, зверху намастіть пастою з помідора та присипте тертим сиром, вкладіть поверху нарізані шампіньйони. Поставте в духовку ще на 5-10 хвилин. Коли піца спечеться, зверху покладіть листочки базиліку.

Радимо також почитати, як швидко приготувати корисні чебуреки з капусти замість тіста.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!