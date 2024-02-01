Харчуються слимаками та равликами: новий вид змій випадково знайшли у Китаї (фото)

Команда вчених з Південно-Китайського сільськогосподарського університету оголосила про виявлення нового виду змії в гірському лісі провінції Юньнань.

Змія, що отримала назву Pareas guanyinshanensis, або змія Гуаньіньшань, має довжину близько 60 см і веде нічний спосіб життя, полюючи на слимаків, пише Newsweek.

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За даними науковців Pareas guanyinshanensis належить до групи змій, які харчуються виключно равликами та слимаками. Це дає їм еволюційну перевагу, адже конкуренція за цю їжу значно менша.

Змія має коричневе забарвлення з чорними смугами та жовто-червону або жовтувато-коричневу голову. Її живіт і хвіст прикрашені рожево-жовтим кольором.

Цей вид веде нічний спосіб життя, полюючи на слимаків у темряві.

Pareas guanyinshanensis зустрічається лише в природному заповіднику Гуаньіньшань, що робить її ендемічним видом.

Вчені сподіваються, що це дослідження допоможе зберегти Pareas guanyinshanensis та її природне середовище.

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