Пікантний новорічний салат: рецепт буряка з айвою
Цей салат не лише смачний, але й оригінальний. Незвичне поєднання буряку з айвою здивує ваших гостей. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Буряк – 500 г
Айва – 500 г
Оливкова олія – 5 ст. л.
Оцет яблучний – 1 ст. л.
Волоські горіхи – 1/3 склянки
Корінь імбиру свіжий – за смаком
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень
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Спосіб приготування:
Помийте буряк та приготуйте зручним для вас способом — відваріть або загорніть у фольгу та запечіть в духовці.
Очистіть буряк чистимо та свіжу айву. Натріть на крупній тертці. Викладіть у миску.
Додайте олію, оцет, подрібнені горішки, тертий на дрібній тертці шматочок імбиру, сіль і перець. Перемішайте, розкладіть в порційні скляночки або мисочки та прикрасьте.
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