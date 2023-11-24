Пес за допомогою нюху знайшов ракову пухлину у своєї хазяйки

Лабрадор винюхав рак грудей своєї власниці та врятував їй життя. Після цього жінка вирішила створити благодійну організацію, яка рятує від раку.

Як повідомляє DailyMail, мешканка Британії Клер Гест вивезла на авто своїх трьох собак, аби вони погуляли на природі. Двоє псів одразу вискочили з багажника, коли вона його відкрила, а от лабрадор Дейзі навіть не рушила з місця. Спочатку вона дивилася на Клер, а потім мордою почала штовхати її у груди.

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Клер спочатку не звернула увагу на поведінку собаки й виштовхала її з багажника. Собаки гралися, а сама Клер торкнулася місця на грудях, у яке її тикала мордочкою Дейзі. Так вона нащупала у молочній залозі якесь утворення, що нагадувало грудку.

Жінка звернулася до лікаря, який діагностував у неї злоякісну пухлину. Лікар сказав, що пухлину виявили вчасно, бо вона вже розрослася й стала "агресивною". Будь-яке зволікання могло б означати, що операція вже не допоможе.

Після операції та променевої терапії Клер Гест вилікувалася й вирішила більше часу присвятити проблемам раку у жінок. Вона упевнена, що "рак має запах", інакше вона не може пояснити, як собаці Дейзі вдалося діагностувати її пухлину.

Цей випадок надихнув Клер й вона стала співзасновницею благодійної організації Medical Detection Dogs.

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