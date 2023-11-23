Науковці знайшли "еліксир життя", який уповільнює старіння
Дослідники з Колумбійського університету виявили, що звичайна поживна речовина, яка міститься в повсякденній їжі, може бути ключем до довгого та здорового життя.
Поживна речовина, про яку йде мова, - це таурин, природна амінокислота, яка виконує ряд основних функцій в організмі, включаючи регулювання зростання кісток, імунної функції, ожиріння та нервової системи.
У дослідженні, опублікованому в журналі Science, дослідники виявили, що добавки таурину можуть збільшити тривалість життя на 12 відсотків у різних видів, включаючи мишей, мавп і черв’яків.
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На клітинному рівні добавка таурину також зменшила кількість "клітин-зомбі" (старих клітин, які можуть викликати запалення), збільшила кількість стовбурових клітин у деяких тканинах, зменшила пошкодження ДНК і покращила продуктивність клітин, що виробляють енергію.
У людей вищі рівні таурину пов’язані з кращими результатами для здоров’я, включаючи менше випадків діабету 2 типу, зниження ожиріння, зниження гіпертонії та зниження рівня запалення.
Команда також виявила, що рівень таурину підвищується в результаті фізичних вправ, особливо в тих, хто веде активний спосіб життя, повідомляє Newsweek.
Яка саме кількість таурину потрібна для значного поліпшення здоров’я, досі неясно. Однак дослідники припускають, що це може бути близько 3 грамів на день.
Ці результати є захоплюючими, але потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, як і чи можна використовувати добавки таурину для покращення здоров’я та тривалості життя людини в майбутньому.
Ось деякі рекомендації щодо того, як збільшити споживання таурину:
- Додайте у свій раціон більше продуктів тваринного походження, таких як м’ясо, риба, молочні продукти та яйця.
- Включіть у свій раціон молюски, які мають найвищий рівень таурину.
- Приймайте добавки таурину, але тільки за рекомендацією лікаря.
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