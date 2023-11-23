У Китаї розповсюджується невідома респіраторна хвороба: кількість хворих шокує (відео)

У Китаї поширюється загадкове респіраторне захворювання, що спровокувало побоювання експертів щодо можливої епідемії "недіагностованої пневмонії". Світова Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) активно взялася за справу та вимагає від Пекіна докладної інформації про зростання випадків цього загадкового захворювання.

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Експерти побоюються, що Китай може знову стати джерелом великих неприємностей для всього світу, як це було рівно чотири роки тому, коли з'явилися перші повідомлення про невідому світові хворобу, викликану новим коронавірусом Covid-19, повідомляє Reuters.

ВООЗ нагадує, що ще 13 вересня Національна комісія охорони здоров'я КНР повідомила про зростання захворюваності на респіраторні інфекції в країні, але тоді влада Китаю пояснила це скасуванням антиковідних обмежень і циркуляцією відомих вірусів грипу.

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Тепер же, на думку експертів, може йти вже про епідемію невідомого респіраторного захворювання — "недіагностовану пневмонію" у дітей, і ВООЗ закликала населення Китаю вжити "заходів щодо зниження ризику".

Тим часом лікарні по всьому Китаю переповнені хворими дітьми. У школах скасували заняття – на пневмонію захворіли учні та вчителі

Зазначається, що хворі не кашляють і не мають жодних симптомів. У них просто висока температура та діагностуються "вузлики в легенях".

The Telegraph пише, що ProMed – велика загальнодоступна система спостереження, яка відстежує спалахи захворювань людей і тварин у всьому світі, випустила повідомлення, в якому докладно повідомляється про епідемію "недіагностованої пневмонії" у дітей.

У примітці редактора ProMed зазначено: "Цей звіт свідчить про широкомасштабний спалах недіагностованої респіраторної хвороби... Зовсім неясно, коли почався цей спалах, однак незвично, що така кількість дітей постраждала так швидко".

Зазначається, що спалах може бути пов’язаний з Mycoplasma pneumoniae, також відомою як "ходяча пневмонія".

Нагадаємо, МОЗ України затвердило нові рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу у 2023-2024 роках. Зокрема, загальнорекомендованим курсом вакцинації вважається три щеплення.

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