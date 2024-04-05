Великодня сирна грудка: покроковий рецепт приготування (відео)

Великдень – особливий час, коли на столі з’являються найрізноманітніші страви, які символізують радість, щедрість та добробут. Однією з найпопулярніших та незмінних українських традицій на Закарпатті є приготування великодньої грудки.

Зазвичай великодня грудка може бути як солодкою, так і солоною, залежно від ваших смакових уподобань та традицій вашої родини.

Традиційним рецептом солодкої закарпатської грудки поділилася користувачка YouTube Неля Феєр.

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Щоб приготувати цю незабутню страву, вам знадобиться:

Літр молока

10 яєць

Чайна ложка солі

10 чайних ложок цукру

Ванільний цукор – за бажанням

Відрізок марлі

Дехто до сирної грудки додає світлий ізюм.

"Щоб ваша грудка була яскравого жовтого кольору, для приготування потрібно використовувати тільки домашні яйця", – зауважила фуд-блогерка.

Процес приготування цієї грудки дуже простий. Спочатку доведіть молоко до кипіння, після чого вимкніть вогонь. У миску вибийте яйця, додайте цукор та ванільний цукор, і ретельно перемішайте. Поступово вливайте цю суміш у гаряче молоко, постійно помішуючи.

Варіть солодку грудку на невеликому вогні протягом приблизно 10 хвилин. Після цього викладіть грудку на сито, встелене кільками шарами марлі. Залиште грудку стікати протягом кількох годин або навіть на всю ніч, щоб вона набрала бажаної консистенції.

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