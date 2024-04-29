Великдень 2024: які страви обов'язково треба ставити на стіл
Після суворого Великого Посту 5 травня в Україні відзначатимуться світле свято Великодня, яке, як і багато інших церковних свят, багате на різноманітні традиції. Кожна з них має своє пояснення і робить це свято особливим.
Щедро накритий великодній стіл – це не просто їжа, це символ радості та єднання з близькими. Наші предки вірили, що чим багатшим буде стіл, тим вдалішим і щасливішим буде рік.
Великодній стіл – це не просто їжа, це частинка нашої історії та культури. Це те, що об'єднує нас з нашими предками та дарує відчуття радості, єднання та віри в краще.
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Найголовніше місце на столі посідають три головні страви:
- Паска: символ тіла Христового, вічного життя та перемоги над смертю.
- Пироги та страви з сиром.
- Фарбовані варені яйця: символ воскресіння Христа, адже яйце здавна вважалося символом життя.
Перед тим, як поставити ці страви на стіл, їх зазвичай освячують у церкві.
Крім головних страв, на великодньому столі можна побачити:
Фігурку баранчика з тіста чи вершкового масла: символ Агнця Божого, який був жертвою за гріхи людей.
Страву з пророслим зерном: символ воскресіння і відродження природи.
Букет свіжих квітів: тюльпанів, пролісків, нарцисів тощо.
М'ясні закуски: адже пост завершено, і саме час це відзначити.
Салати: легкі та свіжі, які доповнять основні страви.
Напої: узвар, традиційний кагор.
Залишки освячених у церкві страв наші предки не викидали. Їх закопували в полі, щоб грунт був родючим і дав багато врожаю цього року.
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