Оригінальні трюфелі-гарбузики: готуємо десерт, який смакує з осіннім лате (відео)

Осінь – це час гарбузів. Цей смачний і корисний овоч можна використовувати для приготування різних страв, від перших до десертів.

Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт оригінальних трюфелів-гарбузиків, які ідеально підійдуть для чаю або кави.

Цей десерт не тільки смачний, але й корисний. Гарбуз містить багато вітамінів і мінералів, необхідних для здоров'я. Він також є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає підтримувати здоров'я травлення.

Інстаграм-блогерка yummy.lera поділилася рецептом гарбузових трюфелі та порадила спробувати приготувати гарбузове лате, "яке подають у Starbucks".

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Для приготування трюфелів підготуйте:

100 г гарбузового пюре

150 г крем-сиру

150 г згущеного молока

50 г білого шоколаду

15 г вершкового масла

1-2 ч. л. спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика

дрібка солі

200 г печива

цукор та темний шоколад - для подачі

Гарбузове лате

А для лате вам знадобиться на дві порції наступне:

100 г гарбузового пюре

300 мл молока

20 г цукру

10 г меду

1-2 ч. л. спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика

2 шота еспресо або 150 завареної розчинної кави

збиті вершки та кориця – для подачі

Приготування гарбузових трюфелів

Для початку помийте гарбуз, почистьте від шкірки та наріжте кубиками. Деко застеліть пергаментом й зверху викладіть шматочки гарбуза. Поставте запікатися у духовку на 160 градусів, поки гарбуз не стане м'яким.

Коли запечений гарбуз охолоне, збийте його у блендері до однорідної маси. Викладіть масу у каструлю з широким дном. Додайте крем-сир, згущене молоко, шоколад, вершкове масло, спеції та дрібку солі.

Печиво покришіть та перебийте блендером, висипте його в каструлю. Усе перемішайте.

Каструлю поставте на середній вогонь та помішуючи, дочекайтеся поки маса стане однорідною. Зніміть каструлю з вогню, охолодіть масу до кімнатної температури та залийте у скляну форму, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на кілька годин.

Коли маса захолоне, з тіста сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у цукрі. Потім покладіть на рівну поверхню й за допомогою товстої нитки зверху формуємо форму гарбуза. Зверху можна покласти маленький шматочок темного шоколаду, аби сформувати гарбузовий хвостик.

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А щоб приготувати гарбузове лате, потрібно поєднати пюре з гарбуза та молоко. Потім додати цукор, мед та спеції. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння, увесь час помішуючи суміш.

На дно склянки для лате треба налити заварену каву, а зверху вилити зварену суміш. Прикрасьте напій у склянці вершками з балончика-спрею, присипте корицею.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

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