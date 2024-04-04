Небезпечна магнітна буря вдарила по Землі: скільки триватиме та як захиститися

У четвер, 4 квітня, на Землі триває потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягла 5 балів з 9 можливих.

За даними сервісу Meteoagent, завтра, 5 квітня, магнітна буря не стихне й буде відчутною для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями.

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, викликані сонячною активністю. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж, систем зв'язку та GPS, а також на самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на організм людини?

Вплив магнітних бур на організм людини може бути різним. Деякі люди відчувають:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Втому

Підвищену дратівливість

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Як пережити магнітні бурі?

Рекомендації для людей, чутливих до магнітних бур:

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Заздалегідь підготуйте аптечку з необхідними ліками. Уникайте фізичного перенапруження. Пийте більше води. Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи. Дотримуйтесь режиму сну. Приймайте контрастний душ. Проводьте час на свіжому повітрі. Займайтеся медитацією або йогою.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

Що заборонено під час магнітних бур:

Обмежте вживання кави, алкоголю та тютюну.

Зменште час роботи за комп'ютером та перегляду телевізора.

Прийміть ванну з додаванням ефірних олій.

Слухайте спокійну музику.

Зробіть масаж.

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