Онкологи сказали, як миття тіла може допомогти виявити рак крові

Експерти стверджують, що гарячий душ може слугувати індикатором наявності лейкемії або раку крові. Доктор онкології з Центру лікування раку Америки (CTCA) Юджин Ана розповів, що свербіж після прийняття душу може бути ознакою, на яку варто звернути увагу.

Зазвичай симптоми раку крові на початкових стадіях можуть бути приховані під загальною слабкістю, швидкою втомлюваністю та дрібними ушкодженнями шкіри. Проте, згідно з лікарем-онкологом, особливо чутливі клітини з високим вмістом гістаміну можуть викликати свербіж від гарячої води на ранніх етапах хвороби, пише портал Express.

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Важливо відзначити, що свербіж не завжди є ознакою серйозної проблеми зі здоров'ям, і може бути пов'язаний з іншими факторами, такими як пересушена шкіра або надмірно гаряча вода. Однак, якщо цей симптом повторюється, особливо у людей віком понад 40 років, рекомендується звернутися до лікаря для додаткового обстеження, зокрема, проведення загального аналізу крові.

Тож зверніть увагу на свій стан під час прийняття душу – це може допомогти вчасно виявити проблему.

Деякі експерти вважають, що гарячий душ може стати незвичайним індикатором лейкемії або раку крові. Але важливо пам'ятати, що це лише один із можливих симптомів.

На ранніх стадіях раку крові симптоми можуть бути схожими на інші захворювання:

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Невеликі пошкодження на шкірі

Один із незвичайних сигналів, на який слід звернути увагу – це свербіж після прийняття гарячого душу. За словами експерта, клітини з високим вмістом гістаміну (речовини, відповідальної за алергічні реакції) на ранніх стадіях раку крові стають чутливішими. В результаті шкіра може реагувати на гарячу воду, викликаючи свербіж.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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