Вони вразять не лише своїм виглядом: топ незвичайних порід собак

У світі існує кілька сотень порід собак, і кожна з них має свою унікальність. Деякі породи добре відомі, тоді як інші залишаються рідкісними навіть для досвідчених кінологів. Видання Express розповідає про найцікавіші та менш поширені породи собак.

Незвичайні породи собак

Китайський чубатий собака – декоративна порода, яка майже не має шерсті, за винятком лап, хвоста та верхівки голови. Перші згадки про цих собак датуються ще 1686 роком у книзі Роберта Плота "Природна історія Стаффордшира".

Бедлінгтон-тер'єр був виведений для охорони шахтарських поселень в Англії. Завдяки своїй незвичайній грушоподібній голові та вигнутим лініям тіла ця порода має дуже впізнаваний вигляд.

Хорт – надзвичайно швидкий собака, здатний розганятися до 40 миль на годину. Його природна швидкість дозволяє легко переслідувати здобич, будь то білка або кішка.

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Аффенпінчер – невеликий декоративний собака, відомий під прізвиськом "вусатий диявол". Дресирувати цю породу непросто, проте шанувальники "Зоряних війн" часто порівнюють аффенпінчерів із евоками.

Афганський хорт вражає своєю довгою, розкішною шерстю, проте за витонченою зовнішністю ховається справжній мисливець. Спочатку цих собак виводили для полювання на оленів, газелей, зайців та лисиць.

Раніше експерти розповідали, які породи собак можуть бути не найкращим вибором для родин із дітьми. Через брак терпіння до малечі деякі з них можуть навіть проявляти агресію.

Нагадаэмо, ми вже писали, які породи собак не мають запаху та не линяють.

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