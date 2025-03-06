Чудовий варіант для квартири: які породи собак не мають запаху та не линяють

Якщо ви мрієте про домашнього улюбленця, який стане вашим вірним другом у радості та в складні моменти, важливо відповідально підійти до вибору породи. Деякі люди особливо цінують собак, які не мають специфічного запаху та не линяють.

Давайте розглянемо найкращі варіанти. Про це пише Уніан.

Чи правда, що собаки з волоссям не мають запаху?

Не всі собаки мають характерний запах. Він може з’являтися через вологу шерсть, але існують породи, у яких запах практично відсутній. До них належать:

Безшерсті собаки , наприклад, китайська чубата.

, наприклад, китайська чубата. Собаки без підшерстя , як-от деякі види тер’єрів.

, як-от деякі види тер’єрів. Собаки з волоссям замість шерсті, зокрема йоркширські тер’єри та ши-тцу.

Такі породи не тільки не мають неприємного запаху, а й не линяють, проте потребують ретельного догляду за шерстю.

Породи собак без запаху та линьки для квартири

Головна причина неприємного запаху у собак – підшерстя, яке накопичує секрети сальних залоз. Крім того, шерсть, яка випадає, розноситься по квартирі та може викликати алергію. Якщо ви шукаєте чистоплотного улюбленця без шерстяного "сюрпризу" у вашій каві, зверніть увагу на ці породи:

Тер’єри (йоркширський, мальтійський, керн-тер’єр)

Тер’єри – чудовий вибір для алергіків, адже вони не мають підшерстя. Йоркширський тер’єр особливо популярний через свою гіпоалергенність. Важливо регулярно купати собаку (2 рази на тиждень) і вичісувати, щоб підтримувати чистоту в домі.

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Ши-тцу – аристократична порода без линьки

Ця імператорська собака має довге волосся, схоже на людське, і відсутній підшерсток. Завдяки цьому шерсть не осідає на меблях та підлозі. Проте, щоб підтримувати доглянутий вигляд, варто регулярно купати, розчісувати та стригти вихованця.

Китайська чубата – мінімум шерсті, нуль запаху

Ця порода має шерсть лише на голові та хвості, а тіло вкрите легким пушком або зовсім голе. Це означає, що шерсть не буде розлітатися по квартирі, а запах – відсутній. Однак за шкірою собаки потрібно ретельно доглядати:

Влітку захищати від сонця кремами .

. Взимку одягати для захисту від холоду.

для захисту від холоду. Регулярно доглядати за шкірою, щоб уникнути висипань.

Померанський шпіц – пухнастий, але без запаху

Попри густу шерсть, ці собаки не мають характерного собачого запаху. Однак їх потрібно часто вичісувати, щоб уникнути сплутування шерсті. Також після прогулянок бажано купати лапи, а раз на 2 тижні – мити повністю.

Той-пудель – ідеальний для алергіків

Ці чарівні собаки мають волосся замість шерсті і майже не виділяють шкірного сала, що знижує ризик алергічних реакцій. Для підтримки чистоти достатньо регулярного грумінгу:

Стрижка раз на місяць.

раз на місяць. Купання з шампунем 2-3 рази на місяць. Якщо дотримуватись цих правил, шерсть у квартирі не з’явиться, а запаху не буде.

Якщо вам потрібна собака без запаху та линьки, вибирайте породи без підшерстя або без шерсті. Головне – регулярний догляд, тоді ваш улюбленець буде не лише чистим, а й здоровим.

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