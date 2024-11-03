Вони супроводжуватимуть вас протягом життя: які собаки найдовше живуть

Нове дослідження Королівського ветеринарного коледжу, результати якого були опубліковані в престижному науковому журналі Scientific Reports, розкриває цікаві факти про тривалість життя різних порід собак. Для отримання достовірних даних науковці проаналізували масштабну базу даних, що містить інформацію про понад два мільйони тварин, зосередившись на випадковій вибірці з 30 563 собак, які пішли з життя в період з початку 2016 до середини 2020 року.

За результатами цього ґрунтовного дослідження, беззаперечним лідером серед порід-довгожителів виявився енергійний та життєрадісний джек-рассел-тер'єр, представники якого в середньому живуть 12,72 року. Ця порода відома своєю активністю, кмітливістю та міцним здоров'ям, що, ймовірно, і сприяє їхньому довголіттю.

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Майже такою ж тривалістю життя може похвалитися йоркшир-тер'єр – улюбленець багатьох родин демонструє середній показник у 12,54 року. Ці компактні, але харизматичні собаки поєднують у собі витривалість з природною елегантністю.

Замикає трійку найбільш довговічних порід стаффордширський бультер'єр із середньою тривалістю життя 11,33 року. Незважаючи на свій міцний та атлетичний вигляд, ці собаки виявилися одними з найбільш життєздатних представників собачого світу.

Це дослідження не лише надає цінну статистичну інформацію, але й може допомогти майбутнім власникам собак зробити усвідомлений вибір, враховуючи фактор тривалості життя їхнього потенційного чотирилапого друга.

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