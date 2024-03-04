Зачіски для жінок з сивиною, що омолоджують: експерти показали три найкращі (фото)

Краса "срібного" волосся вже давно не приховується. Однак важливо зробити його справжнім акцентом стилю.

Секрет успішних зачісок та догляду за сивиною розкрили експерти з галузі краси у коментарі shefinds. Вони поділилися порадами та найкращими ідеями, які підкреслять природну красу сивого волосся.

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1. Кучерява темно-сіра піксі

Зірка Тіа Моурі демонструє красу темно-сірого кучерявого піксі, що ідеально підкреслює симетрію обличчя та не потребує складних зачісок. Цей стиль підходить тим, хто шукає легке та стильне оновлення.

2. Попеляста сіра піксі з чубчиком на бік

Актриса Джейн Фонда стала іконою стилю завдяки своєму вигляду з попелясто-сірою піксі та чубчиком на бік. Цей образ допомагає підкреслити структуру обличчя та додає свіжості.

3. Витончена чорно-сіра піксі

Витончена стрижка Хеллі Беррі з комбінацією чорного та сірого волосся - відмінний вибір для тих, хто хоче виділити свої сиві пасма. Цей стиль додає вигляду вишуканості та завжди виглядає стильно.

Експерти радять регулярно стригтися, щоб уникнути ламкості та зберегти здорове волосся. Регулярні відвідування салону кожні три місяці допоможуть зберегти вашу зачіску завжди на висоті.

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