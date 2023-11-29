Один інгредієнт змінить смак смаженої картоплі: стане ще апетитнішою

Що додати у смажену картоплю, щоб вона вийшла ще смачнішою

Смажена картопля – це проста та дуже популярна страва, яка може бути ще ароматнішою та смачнішою, якщо дотримуватися кількох порад. Насамперед кулінари радять додати один овоч задля покращення смаку.

Смак картоплі на краще можуть змінити кріп, петрушка, зелена цибуля, плавлений сир, але головний інгредієнт – цибуля. Вона чудово поєднується з картоплею та м'ясом. Проте важливо, аби цибуля не підгоріла, інакше смак точно зіпсується.

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Якщо ви не любите цибулю, то є ще один чарівний інгредієнт – часник, який додасть незвичного смаку та аромату. Але врахуйте кілька нюансів:

1. Часник потрібно подрібнити ножем, а не пропускати через прес та не терти на тертці.

2. Часник треба додавати наприкінці готування, змішавши його з сіллю та перцем.

3. Після додавання часнику картоплю треба перемішати тільки один раз і одразу зняти сковорідку із плити. В іншому випадку часник пригорить, через що сама страва буде не такою смачною.

Раніше ми писали, як правильно заморозити зелену цибулю, щоб зберегти смакові якості.

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